Suspeitos de tentar explodir caixas eletrônicos também assaltaram joalheria de shopping há 2 meses, diz polícia do AM

Dois dos cinco presos suspeitos de tentar explodir caixas eletrônicos em uma agência bancária localizada na Avenida Autaz Mirim também estão envolvidos no assalto a mão armada ocorrido em uma joalheria do Manauara Shopping, em julho deste ano. A informação é do delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

“Essa organização já vem sendo investigada desde o dia 27 de julho, após o roubo de mais de R$ 1 milhão em joias [no shopping]”, disse, à Rede Amazônica.

Segundo o delegado, chamou a atenção o armamento usado pelo grupo, que é suspeito de cometer outros crimes na capital, incluindo homicídios. Com eles, foi apreendido um fuzil, um revólver calibre 12, uma pistola, dois coletes balísticos, além de três placas de metal que seriam utilizadas para proteção no momento da explosão dos caixas. Uma motocicleta com restrição de roubo também foi recolhida.

As investigações do crime continuam. De acordo com o delegado, ainda há foragidos.

Entenda o caso

O grupo tentou arrombar os caixas eletrônicos em uma agência bancária na manhã de sexta-feira (29). O Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte) detonou três artefatos explosivos abandonados no local. Em razão da suspeita de bomba, a Polícia Militar interditou a Avenida Autaz Mirim. Houve congestionamento e agentes foram acionados para controlar a situação.

Assalto em shopping