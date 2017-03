Tocantins intensifica fiscalização de produtos de origem animal

O Tocantins resolveu intensificar a inspeção de produtos de origem animal produzidos no estado. Segundo o presidente da Agência de Defesa Agropecuária, Humberto Camelo, a ação visa manter a confiança na qualidade dos produtos e evitar possíveis danos à economia.

Porém, Camelo explicou que a Agência é responsável apenas pela fiscalização de produtos que serão comercializados dentro do próprio estado. Os produtos destinados a exportação são de responsabilidade do Sistema de Inspeção Federal.

Em relação à operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, na última sexta-feira, Humberto Camelo, disse ser uma ação importante, mas ressaltou que é necessário ter cautela em relação ao julgamento sobre a qualidade dos serviços oferecidos pela maioria dos frigoríficos do País.

Já secretário de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Tocantins, Clemente Barros, ressaltou o Tocantins, em sua estrutura de frigoríficos, não foi citado no processo.

A carne é o segundo produto mais exportado do Tocantins, ainda que com números distantes da área de grãos.

Fonte: Agencia Brasil