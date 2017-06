Tortilha de Carne Seca é opção de petisco em bar de Manaus

Sova bem a massa e a deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, faça o formato de tortilhas e abra com um rolo para massas – não é preciso ser muito fino. Depois, em uma assadeira untada e bem quente, coloque as tortilhas até assarem. Por fim, monte as tortilhas com uma colher de puré de abóbora e uma colher de carne seca.