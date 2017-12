Tráfego na ponte da Av. Professor Nilton Lins é liberado após obra, em Manaus

O tráfego na ponte na Avenida Professor Nilton Lins, situada no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, foi liberado no fim da manhã deste sábado (16). O local passou por obras nas últimas semanas.

Além da nova ponte, duas alças viárias também foram implantadas para condutores fazerem o retorno na via. As alças receberão o nome de Joaquim Fonseca, uma homenagem ao servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que atuou por 15 anos na equipe de campo do órgão e faleceu em setembro deste ano, aos 53 anos.