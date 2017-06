TRE abre prazo para impugnação de candidaturas ao Governo do AM

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) abriu, desde a quarta-feira (21), prazo para impugnação de candidaturas à eleição ao governo do Amazonas. Ao todo, foram recebidos 8 pedidos de registro de candidaturas.

De acordo com o TRE, os editais com a lista dos candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico, de quarta-feira (21).

O prazo para a interposição dos pedidos de impugnação é de 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro. Ao final do prazo, o candidato impugnado, o partido ou a coligação, serão notificados para contestar o pedido, apresentar documentos ou indicar provas. Encerrada a produção de provas e a apresentação das alegações finais, o Tribunal decidirá a questão.

Quando o candidato for inelegível ou não atender às condições de elegibilidade, o registro será indeferido, independentemente da existência de impugnação. Todavia, o candidato com registro “sub judice” poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, e o direito de ter seu nome inserido na urna, enquanto pendente a decisão final dos recursos.

Os oito candidatos ao governo do Amazonas poderão gastar, cada um, até R$ 16.217.863,59 com a campanha eleitoral. O valor foi estabelecido por uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) especificamente para o pleito suplementar.