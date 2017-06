Trio é preso suspeito de furtar objetos de igreja na Zona Leste de Manaus

Três homens foram presos suspeitos de furto a uma igreja na rua Flamingos, bairro Gustavo Nascimento, Zona Leste de Manaus. Eles confessaram o crime. Ventiladores, botija de gás e uma caixa de som levados pelos criminosos foram recuperados e devolvidos à igreja.

De acordo com o delegado Jander Mafra, do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a igreja foi furtada na madrugada de terça-feira (27). Após o crime, a coordenação da igreja procurou a delegacia para informar o ocorrido. A polícia constatou que os objetos roubados estavam sendo comercializados em via pública.

“A equipe foi para o local e, conversando com populares, descobriu com quem estava a caixa de som da empresa. A pessoa que estava com a caixa nos indicou quem havia deixado o objeto lá e localizamos o primeiro suspeito”, disse o delegado.

Após a prisão do primeiro envolvido, a polícia localizou outros objetos furtados com os outros dois homens que participaram do crime. Uma quarta pessoa envolvida ainda não foi localizada pela polícia.

Na delegacia, a polícia constatou que um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em seu nome por participação em um homicídio em 2016.