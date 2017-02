Tubulação se rompe e afeta trânsito na Zona Leste de Manaus

Uma tubulação se rompeu na Alameda Cosme Ferreira, na altura do Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (13). A passagem de veículos ficou prejudicada no local, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

A tubulação se rompeu por volta das 3h da madrugada. A Manaus Ambiental foi acionada e se deslocou para o local.

Por volta das 06h30, técnicos da concessionária, responsável pelo abastecimento de água em Manaus, faziam manobras para reparos necessários.

Em razão do problema, o tráfego foi interrompido no sentido bairro/Centro da Alameda Cosme Ferreira, a partir da feira do Coroado. O Manaustrans orientou que motoristas utilizem vias próximas. “O fluxo foi desviado para Av Beira Mar. Melhor acesso via Conjunto Tiradentes ao Petros”, informou o Instituto.

O abastecimento do bairro Coroado foi interrompido. “Após o término dos serviços de correção o sistema de distribuição de água será religado e o abastecimento será normalizado no decorrer da noite de hoje. A Manaus Ambiental se coloca à disposição para dúvidas e informações pelos 0800 092 0195 ou faleconosco@manausambiental.com.br”, comunicou a empresa.

A tubulação se rompeu por volta das 3h da madrugada (Foto: Ive Rylo/G1 AM)

Adutora se rompe e afeta trânsito na Cosme Ferreira (Foto: Ive Rylo/G1 AM)