Turista é resgatado de suporte de ar condicionado no 9º andar após cair da janela

O turista mineiro Bruno Soares, de 32 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do suporte de ar-condicionado de um prédio em Caldas Novas, no sul goiano, nesta sexta-feira (16). Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram quando a corporação consegue resgatá-lo do 9º andar e viabilizar a descida dele (assista acima). A vítima relatou que estava tentando pegar o celular e caiu.