Uber começa a funcionar em Manaus nesta quarta-feira (12)

Uber, aplicativo de transporte particular de passageiros, chega a Manaus nesta quarta-feira (12). A partir de 14h, usuários da cidade poderão baixar o app e solicitar o serviço. A capital amazonense é a 2ª da região Norte a receber o Uber.

De acordo com a empresa, o preço base que será aplicado na cidade será de R$ 1,50, mais R$ 1,15 por quilômetro rodado, acrescido de R$ 0,15 por minuto de viagem, sendo o preço mínimo e taxa de cancelamento de R$ 6.

No início, o aplicativo oferecerá apenas a versão mais básica do serviço, o Uber X. Por isso, não será possível solicitar a opção de entregas ou Uber Pool, por exemplo.

A quantidade de carros que vai operar em Manaus não foi divulgada. Entretanto, segundo o diretor geral da Uber na região Norte, Henrique Weaver, os veículos utilizados pela empresa na capital são modelos compactos, a partir do ano de 2008 e com ar-condicionado.

Sobre a concorrência entre o Uber e outros serviços de transporte, Weaver ressaltou que o principal competidor da empresa, no caso, é o carro particular. De acordo com ele, o uso do aplicativo pode ser uma opção economicamente mais rentável.

Além de solicitar o serviço, o aplicativo também oferece espaço para motoristas que pretendem atuar pelo Uber. Entenda como funciona todos os detalhes do serviço.

Legalidade

A operação do Uber em diversas cidades do país é tema de polêmica, principalmente por conta da concorrência com táxis. A empresa informou que os motoristas do aplicativo prestam o serviço de transporte individual privado de passageiros, que tem respaldo na Constituição Federal e é previsto em lei federal (Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU Lei Federal 12.587/2012).

“Nós temos diversas decisões da Justiça que já confirmaram a legalidade do Uber em mais de 50 ocasiões. A gente também tem liminares em mais de 11 cidades. Essa questão da legalidade também encontra um apoio popular gigantesco, tanto de usuários como de motoristas”, reforçou Henrique Weaver.

Motoristas parceiros