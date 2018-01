Ufam abre concurso com 81 vagas para professor em Manaus e no interior do AM

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu concurso público com 81 vagas para professor em unidades acadêmicas de Manaus do interior do Estado. As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2018. O edital está disponível no site da instituição. O salário varia entre R$ 3.121,76 e R$ 9.585,67, de acordo com a titulação e dedicação da vaga.