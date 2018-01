Um ano após massacre no AM, mais de 60 presos continuam foragidos e Força Nacional segue no estado

Em 1º dia de janeiro de 2017 o Amazonas registrou um massacre de presidiários e fuga em massa. Uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), durou quase 17 horas e deixou dezenas de detentos mortos. Muitos dos internos foram esquartejados. Um ano depois, 63 presos continuam foragidos e a Força Nacional, acionada para dar suporte na segurança, segue em Manaus. O governo diz que a situação nos presídios está sob controle.

A chacina iniciou no Compaj, onde 56 pessoas foram assassinadas. No dia seguinte, um motim ocorreu na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste da capital. Quatro foram mortos. O Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) também teve um princípio de motim, que logo foi controlado.

Segundo o secretário Cleitman Rabelo, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), mudanças nas rotinas dos presos, no sistema de monitoramento e na direção dos presídios geram bons resultados e podem evitar outra rebelião como a de janeiro de 2017.

“Hoje eu posso dizer que o sistema prisional do Estado do Amazonas não está aquém de nenhum outro estado. Nós temos viajado e acompanhado. É claro que quando se está fala de cadeia é um barril de pólvora, mas hoje o estado detém o controle das unidades prisionais”, afirmou Rabelo.

Famílias ainda aguardam indenização pelas mortes no presídio (Foto: Ísis Capistrano)

O secretário Bosco Saraiva, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), afirmou que uma operação vem sendo realizada desde o dia 15 de dezembro para evitar novos tumulto nos presídios.

“O que se percebe é que houve um afrouxamento do sistema de uma forma geral que resultou exatamente naquela chacina, naquele absurdo que aconteceu no nosso estado no início deste ano. Fato que não ocorrerá, porque nós tomamos várias providências estamos em operação permanente neste momento exatamente para evitar qualquer tipo de dissabor daquela natureza”, disse Saraiva.

Concurso

O Governo anunciou ainda que pretende reassumir a administração das prisões, que são administradas pela empresa Umanizzare. Um concurso público com 1,7 mil vagas para agentes penintenciários deve ser lançado no estado, ainda sem previsão para a divulgação do edital.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas (SSP-AM), o concurso deve suprir a deficiência de agentes nas unidades prisionais.

“O Estado ainda é refém deste contrato. A partir do momento que nós tenhamos realizado o concurso e preparado os agentes penitenciários, aí o sistema voltará por inteiro para a mão do nosso Estado”, afirmou o secretário Bosco Saraiva.

Massacre

Na tarde do dia 1º de janeiro uma movimentação iniciou no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 87 presos fugiram do presídio.

Preso mostra perna machucada durante chacina no Compaj (Foto: Fotos Felipe Souza/BBC Brasil)

Ainda no domingo, surgiram informações sobre uma rebelião no Compaj. Em entrevista coletiva concedida na mesma noite, o então secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, informou que havia mortos, reféns e presos decapitados com corpos lançados para fora do presídio.

Após cerca de 17 horas, os presos libertaram os reféns e entregaram as armas, na manhã do dia 2 de janeiro. Ao todo, 17 armas foram apreendidas e a SSP falava sobre “briga de facções”.

Em coletiva de imprensa, Sérgio Fontes classificou a rebelião como “o maior massacre do sistema prisional do Amazonas”. A secretaria confirmou que 56 presos foram mortos somente no Compaj.

Imagens mostram presos do Compaj

O então secretário da Seap, Pedro Florêncio, afirmou ter encontrado uma “pilha de corpos” dentro do Compaj e que os corpos estavam decapitados e queimados.

Dias depois, três corpos foram encontrados em uma área próxima ao Compaj. Um deles foi identificado como detento da unidade, aumentando para 57 o número de mortos.

Os corpos das vítimas do massacre foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). No entanto, como o local só tem capacidade para 20 corpos, alguns foram comportados em um contêiner alugado pela SSP-AM.

Subgrupos

Após a sequência de ocorridos nas prisões do estado, foram criadas oito subcomissões de investigação acerca dos assuntos referentes ao sistema carcerário e o massacre do Compaj.

As subcomissões foram divididas em:

1 – Grupo de Acompanhamento da Investigação Criminal

2 – Responsabilidade Penal e Administrativa de Gestores do Sistema Prisional

3 – Contrato de Empresas Pestadoras de Serviços

4 – Direitos Humanos

5 – Medidas de Redução dos Presos Provisórios

6 – Situação Carcerária no Interior do Estado

7 – Execução Criminal

8 – Tráfico e Uso de Entorpecentes

O Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, chegou a Manaus e, durante entrevista coletiva, afirmou que os líderes do massacre seriam encaminhados a presídios federais e destacou, ainda, o repasse de R$ 45 milhões para o estado investir em unidades prisionais.

Alerta

A Umazizzare, empresa administradora do presídio, disse ter emitido documentos que alertavam para o risco de permitir visitas no fim do ano aos presos. No entanto, o governo do estado permitiu que cada um dos mais de 1,2 mil presos recebesse, ao menos, um acompanhante no Natal e no Ano Novo.

167 presos foram transferidos (Foto: Ive Rylo/G1 AM)

O ex-secretário Pedro Florêncio justificou a autorização das visitas afirmando que se tratava de “humanização”. Em entrevista do G1, na época, o ex-secretário da SSP, Sérgio Fontes, afirmou que não sabia das visitas.

Dias após a rebelião, o Governo do Estado anunciou a exoneração do então secretário Pedro Florêncio. No lugar dele, o tenente-coronel da PM, Cleitman Rabelo Coelho assumiu a Seap.

O diretor interino do Compaj, José Carvalho da Silva, foi afastado do cargo após denúncias de desvio de conduta. Em cartas, presos afirmaram que o diretor ganhou dinheiro para permitir a entrada de armas, drogas e celulares na unidade prisional. No dia 10 de dezembro, uma carta assinada por dois presos denunciou um esquema de corrupção na prisão.

Detento denunciou corrupção de diretores do Compaj (Foto: Reprodução)

Mudanças no sistema prisional

Além de executar a transferência dos detentos para presídios federais, a Seap informou que adotaria novas medidas para evitar outro motim entre os presos, entre elas o investimento em tecnologias, como monitoramento 24 horas com um total de 300 câmeras que proporcionam uma visão completa do presídio, além de novos veículos cela e sistema de raio-x.

Dizeres bíblicos ilustram paredes de diferentes celas (Foto: Jamile Alves/G1 AM)

A secretaria anunciou, ainda, mudança na rotina dos presidiários, com o objetivo de evitar tumultos.

“Nós tivemos aí mudança de rotina no trato no movimento dos presos, mudando o banho de sol para somente duas horas como a lei de Execuções Penais prevê e nunca nós temos a toda a cadeia solta ao mesmo tempo. Temos por pavilhões: duas horas entra um pavilhão e duas horas entra outro”, afirmou o secretário Cleitman Rabelo.

Para o juíz da Vara de Execuções Penais do Amazonas, regras e mudanças no dia-a-dia dos presos não evitam rebeliões por muito tempo.

“Eu não sei por quanto tempo isso se mantém porque eu acho que uma penitenciária, para ela se manter, muito pelo contrário de regras de vigor, ela tem que ter regras de trabalho, de disciplina, de organização e não de botar o cara numa cela e trancar ele 24 horas por dia. Eu não acho que isso resolva questões de rebelião, pode até retardar, mas não vai resolver. Penitenciária deve funcionar de acordo com a lei, com os presos trabalho e estudando, com os presos saindo para o trabalho, saindo para os estudos e tendo a convivência que a Lei determina. Isso não funciona, os presos estão trancados nas celas, você pode até retardar, mas aquilo está criando um sentimento até de mais ódio e mais revolta dentro do estabelecimento penal”, afirmou o juiz.

Ajuda Federal

Após um pedido do Governo do Estado, homens da Força Nacional chegaram a Manaus para dar reforço na segurança do Compaj.

Presos foram transferidos no início da tarde desta quarta-feira (11) (Foto: Reprodução/Rede Amazônica)

Um ano após o massacre, a equipe da Força Nacional permanece na segurança do Compaj e tem previsão de saída apenas para março de 2018.

MP registra problemas em presídio onde houve massacre em Manaus

Inquérito policial

Oito meses após a rebelião, a Polícia Civil concluiu o inquérito do segundo maior massacre de presos no Brasil, no qual 210 pessoas foram indiciadas pelos assassinatos de 56 presos no Compaj.

As investigações resultaram em um inquérito com 2.600 páginas. A polícia ouviu 350 pessoas.

Foram feitas perícias nos locais onde ocorreram as mortes e foram realizados exames de necropsia e de DNA nos corpos.

Imagens captadas pelas câmeras do circuito interno do presídio também foram analisadas.

Polícia afirmou que as mortes ocorreram por conta de uma rivalidade entre das facções criminosas ‘Família do Norte’ (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dez meses após o massacre, 66 presos continuavam foragidos. No dia 30 de outubro a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de 205 pessoas que teriam participação ou envolvimento nas mortes durante a rebelião.

Denúncia

Em novembro, o Ministério Público do Estado (MP-AM) ofereceu denúncia criminal contra 213 detentos por homicídio triplamente qualificado.

O documento enviado para a Justiça continha 110 páginas.

O Promotor responsável pela denúncia, Edinaldo Medeiros, a somatória das penas máximas para cada crime resultaria em cumprimento de pena de 2.160 anos para cada um dos envolvidos.

Em dezembro, a Rede Amazônica teve acesso com exclusividade ao relatório final sobre o ocorrido no início do ano. As investigações do MP apontaram uma série de problemas no Compaj, onde foram registradas mais de 50 mortes:

que o Estado falhou por não haver comunicação rápida entre a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap)

que já existiam denúncias de que os presos planejavam fazer uma rebelião e fugir.

que o único juiz da Vara de Execuções Penais (VEP) cuida de mais de 17 mil processos por ano e concede benefícios desiguais aos detentos;

que o próprio Ministério Público errou ao designar apenas dois promotores para cuidar de 17 mil processos e fiscalizar oito presídios;

e que a direção da penitenciária dava regalias para os presos.

Indenizações

De acordo com o defensor público Carlos Almeida Filho, cerca de 60 pedidos de indenização para famílias dos presos mortos foram feitos na Defensoria Pública e alguns já foram encaminhados para a Procuradoria-Geral do Estado.

Segundo o defensor, as famílias ainda não receberam a indenização pelas mortes ocorridas durante a rebelião. O defensor aponta que a troca de governos durante o ano atrasou os processos para que as famílias dos detentos fossem indenizadas.

Familiares aguardavam nomes em frente ao IML (Foto: Ísis Capistrano/ G1 AM)

“Houve o massacre nos presídios e em decorrência disso 61 processos foram instaurados na Defensoria, porque logo após o massacre o governo do estado, com o governador José Melo, reconheceu a responsabilidade do estado por conta das manifestações da defensoria Pública nesse sentido. Quando esses processos já estavam conclusos e nós iríamos ajustar as formas de pagamento e valores e toda a burocracia, houve a cassação do governador José Melo e houve a mudança de todo o estado”