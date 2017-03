Vigilante de hospital universitário no AM morre ao reagir a roubo, diz polícia

Um vigilante morreu após ser atingido por tiros na Zona Centro-Sul de Manaus. Suspeitos ainda não identificados tentaram roubar a arma do vigilante, que trabalhava no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), na Avenida Álvaro Maia. O crime ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (8).

Durante a ação, o vigilante reagiu para impedir que a arma fosse levada. Entretanto, o homem foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com informações da 1º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos já haviam efetuado um assalto em uma barbearia na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, e fugiram em um veículo modelo Prisma de cor preto.

Até o início da noite desta quarta, os autores do crime ainda não haviam sido localizados.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado na Zona Norte de Manaus. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

Fonte: G1