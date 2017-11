Vigilantes de hospital do AM reclamam de salários atrasados e paralisam atividades

Um grupo de vigilantes terceirizados do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, paralisou as atividades na manhã desta quinta-feira (23). Os trabalhadores afirmam que estão há 5 meses com salários atrasados e que o governo do Amazonas não efetuou os pagamentos para três empresas de segurança.

Os vigilantes se reuniram para protestar contra os salários atrasados de 36 funcionários. Um grupo de 20 trabalhadores se concentrou em frente ao principal hospital da capital na Alameda Cosme Ferreira. Com cartazes nas mãos, a categoria reivindica os pagamentos.

O Sindicato dos Vigilantes informou que os vigilantes ficarão paralisados até que o governo faça o repasse dos recursos para empresa que contratou os trabalhadores e ela efetue o pagamento dos salários atrasados.

Segundo o sindicato, funcionários de outras duas empresas de segurança, que prestam serviços para o governo do Amazonas, estão na mesma situação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que foi liberado, nesta quinta-feira (23), o pagamento da empresa que presta serviço de segurança no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

“O compromisso das mesmas é que priorizem o pagamento de seus funcionários. A secretaria ressalta que a regularização dos pagamentos das empresas da saúde é uma determinação do governador Amazonino Mendes. O passivo com as empresas, deixado por administrações passadas, era de R$ 311 milhões em outubro, quando o atual governo assumiu, com atrasos de até cinco meses. Em novembro, foram pagos R$ 44 milhões”, afirmou a Susam.

Protestos