Visa intensifica vistoria em frigoríficos e apreende carne em Manaus

A Vigilância Sanitária de Manaus promete intensificar a fiscalização em frigoríficos a partir desta segunda-feira (20). O objetivo é avaliar as condições de higiene para manipulação de carnes embaladas e originárias de outros estados.

De acordo com o diretor da Visa Manaus, Fernando Branco, a fiscalização realizada na tarde desta segunda resultou na apreensão de carnes, salsinhas e calabresas de um estabelecimento na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. Os produtos foram levados para realização de análises laboratoriais. “Estamos verificando a qualidade no nosso varejo, para poder ver uma visão atual. Nós fazemos sempre isso, estamos só implementando para fazer com mais minúcias”, disse ao G1.

Ainda segundo Branco, o resultado da análise laboratorial será divulgado em 10 dias. A fiscalização deverá continuar em outros estabelecimentos da capital.

A vistoria em Manaus ocorre após a operação Carne Fraca. A investigação apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) em um esquema criminoso para liberação de licenças, fiscalização irregular de frigoríficos e também adulteração de carne vencida.